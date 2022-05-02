Ramazan Bayramı’nın ilk gününden itibaren milyonlarca müslüman bayramda yapılacak ibadetleri araştırıyor. Bayram tekbirleri ve teşrik tekbirleri öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı’nda getirilen teşrik tekbirlerinin bu bayramda da yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı’nda teşrik tekbiri getirilir mi? Bayram tekbiri var mı? Bayramda teşrik tekbiri getirilir mi? İşte detaylar…

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

TEŞRİK TEKBİRLERİNİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur.