Karınca duası nasıl okunur? Karınca duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

Tüm Müslümanların bilmesi gereken birbirinden farklı dualar bulunuyor. Bu dualar okunduğunda çeşitli faziletler de ortaya çıkmaktadır. Özellikle Karınca duası da bolluk ve berekete kavuşmak için okunur. Allah katında en makbul dualardan bir tanesi de karınca duasıdır. Günümüzde evlerde ve iş yerlerinde de Karınca duası da bulunmaktadır. Esnaflar da işleri bereketli olsun diye dükkanlarına duvara karınca duası asarlar. Karınca duasının çok sayıda fazileti bulunur.

KARINCA DUASI NASIL OKUNUR?

Karınca duası Allah katında en makbul görünen dualar arasında yer almaktadır. Özellikle esnaflar iş yerlerine karınca duasını da asarlar. Evlerde ve iş yerlerinde de Karınca duası bulunmaktadır. Tüm bu Karınca duaları ise ev ve iş yerlerine de bereket getirmektedir. Bereket duası olarak bilinen Karınca duası helal para ve hayırlı rızka nail olmayı sağlar. Bu duayı sık sık okuyan kişiler borçlarından ve maddi sıkıntılarından da kolay bir şekilde kurtulurlar.

Karınca duasını okuyan kişiler Allah'tan bolluk ve bereket isteyerek hayırlı rızka nail olurlar. Karınca duası düzenli olarak her gün okunmalıdır. Her gün okunan Karınca duası çok bereket ve bolluk kazandırır.

KARINCA DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Karınca duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri şu şekildedir; "Allahümme ya Rabbi cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakati vet Tevrati vez Zeburi vel İncili vel Furkan. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illalalahül melikül hakkul mübin. Muhammedü- Resüllüllahi sadikul va dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel ikram. Es elüke ya Rabbel arşl azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefatatayyuş, Kıtmir.

KARINCA DUASININ FAZİLETLERİ

Karınca duası çok faziletli bir dua olarak bilinmektedir. Karınca duası bolluk ve bereket getirir. Dua sık sık okunmalıdır. Çoğu zaman okunan bu dua ile evlere de bereket gelecektir.

KARINCA DUASININ FAYDALARI

Karınca duasının çok sayıda faydası bulunmaktadır. Esnaflar ve aileler evleri ile iş yerlerine bereket gelmesi için karınca duasını duvarlarına asarlar. Karınca duası bereket ve bolluk sağlar. Herhangi bir istek ve ya hastalığa karşı şifa bulmak için karınca duası okunmalıdır. Dua sık sık okunduğu takdirde bol kazançlar elde eder. Bu duayı sık sık okuyan kişiler bol rızık kazanırlar. İş yerlerine asılan karınca duası bereketli müşteriler de kazandırır.

KARINCA DUASI NASIL EZBERLENİR?

Karınca duası Arapça okunarak ezberlenmelidir. Arapça duayı ezberlemek zor gelir ise Türkçe meali de okunabilir. Duayı ezberlemek için bir kağıda yazarak sık sık okumak gerekiyor. Karınca duası sık sık okunduğu takdirde kolaylıkla ezberlenebilir.