Bu sene teravih namazı kılınacak mı, Teravih namazı camilerde mi kılınacak? İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Bu sene teravih namazı camilerde kılınacak mı? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2 yıldır teravih namazı camilerde kılınamıyordu. Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşların merak ettiği soruya Diyanet’ten yanıt geldi. Peki, İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
29.03.2022 - 11:27 |
Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar “Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Oruç ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar Ramazan hazırlıklarına başlarken Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’tan teravih namazı açıklaması geldi.
BU SENE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.” dedi.
RAMAZAN'DA İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Bakanlığı resmi web sitesinde il ili namaz vakitlerini yayımladı.