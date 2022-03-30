Al-İ İmran Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Al-İ İmran Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Dört bölümden oluşan Al-i İmran suresi farklı konulara değinmektedir. Ancak bu konular birbiri ile alakalı ve bağlıdır. Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar hitap eden sure Hz. Muhammed aleyhisselam taraftarlarına da seslenmektedir.

Al-i İmran Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Surede 1-32’inci ayetler, surede önsöz konusu olarak değerlendiriliyor. Vahiy ve ölümden sonra dirilmenin hak olduğu konular burada tekrarlanmaya devam ediyor.

Al-i İmran suresi 33 ile 65’inci ayetler arası Hristiyanlara hitap ediyor ve onların İslam’ı kabul etmesi isteniyor. Rabbimiz Hz. İsa (as) peygamber olarak gönderdi. Annesi bakire Meryem’dir ve babasız doğmuştur. Yahya aleyhisselam’ın kısır anne ve çok yaşlı babadan doğması ve Hz. Adem’in babasız doğması gibi konulara değinilmektedir. Hristiyanların ‘haşa İsa Allah’ın oğlu’ tezinin uydurma olduğu ve gerçeğin Hz. İsa aleyhisselam’ın Allah’ın kulu ve Rasülü olduğu vurgulanıyor.

Ehli kitaba 66 ile 101’inci ayetlerde sesleniliyor. Yahudilerin kötü alışkanlığını bırakması, Allah’ın hidayetini kabul etmesi, Müslümanlara Yahudilerin kötü niyetinin belirtilmesi, sapıklıklara karşı uyanık olunması ve saçma sapan itirazları konusunda uyarılmaktadır.

102 ile 120’inci ayetler arasında ehli kitabın tarihteki davranışları konusunda uyarılıyor. Hakka kabul edip batılı red etmeleri isteniyor. Bu konuda kendilerini düzeltmeleri ve doğru davranışlarda bulunmaları isteniyor.

121 ile 175’inci ayetler arasında sabır konusu ele alınıyor. Müslümanlar sabır gösterirse, emirlere uyarsa, Allah’tan korkarsa, düşmanların onlara her hangi bir zarar veremeyeceği buyruluyor. Uhud Savaşı’ndan bahseden rabbimiz, bu savaşı örnek göstererek ‘düşman Allah’ın izni olmadan size zarar veremez’ mesajı veriliyor. Mağlubiyetin sebebi, manevi eksiklik ve kötü davranışlar şeklinde tasvir ediliyor. Okçular tepesindeki askerlerin itaatsizliği ve Müslümanların gevşekliği mağlubiyeti beraberinden getiriyor.

176 ile 189’uncu ayetler 109 ile 120’inci ayetler arasındaki konuyu tekrar özetliyor. Düşmanların tehlikeli oyununa karşılık cesaretlendirme söz konusudur.

190 ile 200’üncü ayetler arası sonuç bölümünü oluşturuyor. Bu bölümde Rabbe yakarış ve Rabbimizin cevabı yer alıyor.

Al-i İmran Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Dört bölümden oluşan Al-i İmran suresi farklı konulara değinmektedir. Ancak bu konular birbiri ile alakalı ve bağlıdır. Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar hitap eden sure Hz. Muhammed aleyhisselam taraftarlarına da seslenmektedir.

Bakara suresinin devamlılığı niteliğindeki Al-i İmran suresi, batıl inanca sahip kişileri, Yahudileri ve Hristiyanları uyarmaya devam etmektedir. Yahudilere ve Hristiyanlara gelen peygamberlerle Hz. Muhammed aleyhisselam arasında bir farkın olmadığı vurgulanıyor.

Bakara Suresi’nde Müslümanlara verilen görevler Ali İmran suresinde de verilmektedir. Hakkın koruyucuları ve hayırlı topluluk olarak isimlendirilen Müslümanların görevi devam ediyor. Ehli kitaba ve münafıklara nasıl davranılması gerektiği bu surede izah ediliyor. Son bölümde Uhud Savaşı sonrası oluşan zaafın giderilmesi hakkında buyruklar yer alıyor. Bakara suresinde Bedir sonrası tehdidin devam ettiği ve Müslümanların bu tehdide karşı uyanık kalmaları isteniyor. Rabbimiz, ‘bütün Arap Yarım adasına karşı’ mücadelenin henüz sonlanmadığını buyuruyor.

Bakara’nın devamı olan Al-i İmran Suresi ehli kitaba çağrıda bulunmaya devam ediyor. Bakara Suresinde Yahudiler hidayete çağrılmaya devam ediyor. Hristiyanların sapık inançlarından vazgeçmeleri, Kuran’a itaat etmeleri isteniyor. Müslümanların ise bu yolda kendilerini donatmaları isteniyor.