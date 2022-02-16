Ağlamak orucu bozar mı? Ağlayınca ve gözyaşı yutunca oruç bozulur mu?

Oruç tutan kişiler bazı durumları araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Özellikle orucun hangi şartlarda bozulduğu merak edilen konulardan biridir. Oruç tutan bir kişinin ağlaması durumunda orucun bozulup bozulmayacağı merak kkonusu oldu. Oruçlu olan kişiler orucunun bozulup bozulmadığına ilişkin yaptığı araştırmalarla bilgi edinmek istiyor.

ORUÇLUYKEN AĞLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de, orucu bozan durumlardır. Özellikle oruç tutan kişiler orucun hangi şartlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutarken ağlayan kişiler bu durumlarda orucunun bozulup bozulmadığı konusunda emin olmak istiyor. Oruç tutan bir kişinin oruçluyken ağlaması orucun bozulmasına neden değildir. Ağlamak hiç bir şekilde orucun bozulmasına neden olmuyor.

Özellikle ağlayan kişiler bu durumu merak ederek araştırmalar yapabiliyor. Oruç bilindiği üzere yemek ve içmek gibi durumlarda bozuluyor. Ağlamak gözlerde yaşanan bir durum olması nedeniyle orucun bozulmasına neden değildir. Kişiler bu bilgilere ulaşmak adına internet sitesinde oruç hakkında detaylı araştırmalar yapabiliyor.

AĞLAYINCA VE GÖZYAŞI YUTUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Oruç tutan kişiler ağladığında orucunun bozulduğunu düşünebiliyor. Fakat ağlama durumu orucun bozulmasına neden olan bir durum değildir. Kişiler ağladığında bu durumu detaylı olarak araştırarak orucunun bozulmadığından emin olmak istiyor. Kişiler ağladığı zaman gözyaşını yutabiliyor. Bu durum oruç için bir risk olarak gösteriliyor. Kişilerin boğazından herhangi bir su veya yiyecek geçirmesi orucun bozulmasına neden olan durumlardır.

Kişilerin ağlaması oruca engel olmadığından, gözyaşını yutmamaya dikkat edilmelidir. Gözyaşının yutulması durumunda oruç bozulur. Ağlamak gözlerle ilgili olan bir durum olması nedeniyle oruç için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Fakat gözyaşının yutulması orucun bozulmasına açık ve net bir şekilde sebep olabiliyor.