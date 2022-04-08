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    Yeni Mitsubishi Colt Bursa’da üretilecek!

    Renault Group yeni nesil şehir otomobili Mitsubishi COLT’un Bursa’da üretileceğini açıkladı.

    08.04.2022 - 11:18 |
    Yeni Mitsubishi Colt Bursa’da üretilecek!

    Yeni nesil COLT, tıpkı Clio modelinde olduğu gibi Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın modüler CMF-B platformunda üretilecek. Yeni araç 2023’ün 4. çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın “kazan-kazan” felsefesine dayalı işbirliği stratejisi ve Renault Group’un Oyak Grubu ile 52 yıldır süregelen köklü ortaklığı Colt’un Oyak-Renault Bursa Fabrikası’nda üretilmesi kararı ile daha da güçlenecek. Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak-Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    “Renault Group olarak 1969’dan bu yana Türkiye’de Oyak Grubu ortaklığında köklü ve başarılı bir şekilde ve 21 yıldan bu yana da sektör lideri sıfatıyla varlık göstermekteyiz. Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin %80’ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer alıyor ve Türkiye’nin toplam ihracatına yıllık 2,3 milyar avroluk katkıda bulunuyor (2021 rakamı). 150’den fazla noktadan oluşan yaygın satış ve satış sonrası servis ağıyla Renault ve Dacia markalarının dağıtım faaliyetini yürüten Renault MAİS A.Ş., Türk otomotiv pazarına en geniş yelpazede ürün sunan şirketlerin başında geliyor. Oyak-Renault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve Megane Sedan yıllardır tüketiciler tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 2 milyar avro seviyesinde bulunuyor.”

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