Otomotiv ihracatı düşüşte!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı yüzde 6,7 düşüş ile 2,7 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 12 olarak gerçekleşti. Mart ayında tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobiller ihracatı çift haneli düşüş gösterdi. AB Ülkelerine yönelik ihracat yüzde 6 geriledi, Orta Doğu Ülkelerine ise yüzde 16 artış yaşandı.



Çip krizi etkili



OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ilk çeyrek rakamlarına yönelik değerlendirmesinde, “Henüz geride bıraktığımız bu yılın ilk çeyreğinde otomotivde Euro / Dolar paritesi kaynaklı 500 milyon dolarlık ihracat kaybı söz konusu. Çip krizinin etkisi de halen devam ediyor. Buna paralel yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız yaklaşık yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolar oldu. İlk üç aydaki ortalama aylık otomotiv ihracatımız ise 2,5 milyar dolar” diye konuştu. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya %70, İtalya’ya %24, İspanya’ya %22, Almanya’ya %44, Birleşik Krallık’a %33, Polonya’ya %20, Belçika’ya %38 ihracat düşüşü görülürken, İsrail’e %10, Bulgaristan’a %84 ihracat artışı yaşandı.



AB’ye ihracat yüzde 6 azaldı



Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine martta ihracat %6 azalarak 1 milyar 807 milyon dolar oldu. Martta Avrupa Birliği ülkeleri ihracattan %67 pay aldı. Geçen ay ayrıca Afrika Ülkelerine %16, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine %50 ihracat düşüşü, Ortadoğu Ülkelerine %16 ihracat artışı görüldü.