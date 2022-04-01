Nissan Türkiye'ye yeni Genel Müdür!

Son olarak Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev yapan Charbel Abi Ghanem, Nissan Türkiye genel müdürlük görevini, görev süresinin sonuna gelen Emre Doğueri’den devraldı. Nissan için konumu ve potansiyeli nedeniyle çok önemli bir pazar olan Türkiye yakın zamanda gerçekleşen bölge organizasyonu değişiklikleri ile AMIEO (Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa, Okyanusya) bölgesinin Avrupa divizyonuna bağlanmıştı. Nissan Türkiye’de görevi 1 Nisan 2022 tarihi itibarı ile devralan Charbel Abi Ghanem, Türkiye’de devam eden satış ve pazarlama operasyonlarını Nissan Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila’ya bağlı olarak yürütecek.