Kia Sportage'ın fiyatı belli oldu!

Kia Sportage’ın beşinci nesli Türk kullanıcılarıyla buluşuyor. Kia’nın 28 yıllık mirasa sahip olan modeli Sportage’ın Avrupa’da üretilen yeni jenerasyonu, öncelikli olarak benzinli 4x4 motor seçeneği ve iki farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. 4X4, benzinli, Elegance konfor paketi 829.900 TL’den, Prestige paketi 919.900 TL’den satılacak.





Slovakya’da üretiliyor



Yeni Kia Sportage’ın gelişiyle birlikte Türkiye’deki pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Artan teknolojik özellikleri ve yeni tasarım diliyle başta Sportage olmak üzere Sorento, Stonic, XCeed, Niro ve EV6 satışları ile yıl boyunca Kia olarak SUV denince akla ilk gelen markalardan biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Araç, önümüzdeki aydan itibaren benzinli 4x2 seçeneğiyle beraber dizel motor 4x2 ve 4x4 çekiş sistemi ile tüketiciyle buluşacak. Tamamen yeni bir platform üzerine geliştirilen Sportage, Avrupa yolları için ideal dingil mesafesi, boyutlar ve gövde orantıları ile Avrupa odaklı mühendislik yaklaşımıyla Kia’nın Slovakya’daki fabrikasında üretiliyor.





Sportage genişledi



Araçtaki 12,3 inç dokunmatik navigasyonlu ekran, tüm multimedya bağlantıları, işlevsellik ve kullanılabilirlik ihtiyaçları için merkez görevi görüyor. 12,3 inçlik gösterge paneli, son derece hassas ve net grafikler için yeni nesil TFT LCD ekranla donatılıyor. Kablosuz telefon şarj alanı, yüksek hızlı 15W şarj olanağı sunuyor. Yeni Sportage 4.515 mm uzunluk, 1.865 mm genişlik ve 1.645 mm yükseklik ile kompakt boyutlar sunuyor. 2.680 mm dingil mesafesinin katkısıyla; pratik, işlevsel ve çok yönlü bir iç mekân sağlıyor. Kompakt boyutlarına karşın Yeni Sportage cömert diz mesafesi, baş mesafesi ve bagaj hacmiyle sürücü ve beraberindeki yolcuları keyifli bir yolculuk deneyimi vadediyor. Yeni Sportage, arka koltuklarında 996 mm diz ve 998 mm baş mesafesi bulunuyor.



180 BG’lik motor



Yeni Sportage: Verimli ve Güçlü Performans Yeni 1,6 litre T-GDI motor, emisyonları azaltmak ve verimliliği optimize etmek üzere gelişmiş hafif hibrit (MHEV) olarak Sportage’da bulunuyor ve 150 PS motor gücü sunuyor. Yılın ikinci çeyreğinde 1,6 litre T-GDI motorun 180 PS gücündeki versiyonunun da Sportage ürün gamına eklenmesi planlanıyor. Sportage ayrıca 136 PS motor gücüne sahip 1,6 litre hacimli turbo dizel motor seçeneğiyle de satışa sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip dizel motor gelişmiş SCR aktif emisyon kontrol teknolojileriyle NOx ve partikülleri filtreliyor. Bu dizel motor, emisyonları daha da azaltan ve verimliliği artıran MHEV teknolojisiyle de sunuluyor. Yeni Sportage, her iki yakıt tipinde de standart olarak 7 ileri DCT şanzıman yer almakta.