Honda Türkiye’de yeni başkan!

Honda Türkiye’deki görev süresi boyunca hem otomobil hem de motosiklet satışlarında önemli bir döneme imza atan Takuya Tsumura, yerini Satoru Yamada’ya bırakıyor.

Honda Türkiye’nin yeni başkanı olan Satoru Yamada, 3 yıl boyunca Honda Türkiye’de Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Satoru Yamada, Honda Türkiye’ye gelmeden önce ise son olarak Honda Motor Europe/Almanya’da başkan yardımcısı olarak görev aldı.

31 Mart 2022 itibariyle gerçekleştirilecek görev değişiminin ardından Honda Türkiye başkanı olacak Satoru Yamada, Otomobil ve Motosiklet birimlerinin tüm satış ve satış sonrası operasyonlarının başında yer alacak.