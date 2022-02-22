°
Şehir seçiniz
    BİST2.012-1.26EURO15.761.82USD13.871.55ALTIN848.321.32
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    OtomobilFord Ranger Raptor 288 beygirle geliyor!
    HaberlerOtomobil Haberleri Ford Ranger Raptor 288 beygirle geliyor!
    ABONE OL

    Ford Ranger Raptor 288 beygirle geliyor!

    Yeni Nesil Ranger Raptor pick-up, 288 PS güç ve 491 Nm tork sunan çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 motora sahip.

    22.02.2022 - 17:54 |
    Ford Ranger Raptor 288 beygirle geliyor!

    Ford, yeni nesil Ford Ranger Raptor’ı tanıttı. Ford Performance ekibi tarafından geliştirilen Yeni Nesil Ranger Raptor, geleceğin Ford Ranger ailesinin üstün performanslı bir türevini temsil ediyor. Yeni Nesil Ranger serisinin Avrupa’da sunulacak ilk modeli olan yeni Ranger Raptor, 2022’nin son çeyreğinden itibaren yollara çıkacak.

    Ford Ranger Raptor 288 beygirle geliyor



    Araç güçlendirildi

    Performans tutkunları için en önemli haberlerden biri, Ford Performance tarafından 288 PS güç ve 491 Nm tork 1 üretme hedefiyle düzenlenen yeni çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 benzinli motorun sunulması. Yeni motor, her ülkede farklılıklar göstermekle birlikte 2023’ten itibaren Yeni Nesil Ranger Raptor ile sunulmaya devam edecek olan mevcut 2.0 litre çift turbo dizel motora göre muazzam bir güç artışı sağlıyor. Çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 motor, geleneksel dökümlerde kullanılan demirden yaklaşık yüzde 75 daha güçlü ve yüzde 75’e kadar daha sert bir malzeme olan sıkıştırılmış grafit demir silindir bloku içeriyor. Ford Performance’ın çalışmaları, motorun gaz pedalı girdilerine anında tepki vermesini sağladı. İlk kez Ford GT yol otomobili ve Focus ST’de görülene benzeyen, yarış otomobili esintili geliştirilmiş gecikme önleme sistemi de istenildiğinde daha çabuk hızlanmayı mümkün kılıyor.

    Ford Ranger Raptor 288 beygirle geliyor



    Yeni özellikler ve revizyon

    Ranger Raptor gibi yüksek performanslı bir arazi aracı, bunu sağlayacak yürüyen aksamı da gerektiriyor. Ford mühendisleri bu nedenle süspansiyonu tamamıyla yeniden tasarladı. Rander Raptor’un yeni tasarlanan dayanıklı ama hafif alüminyum üst ve alt kontrol kolları, uzun mesafeli ön ve arka süspansiyon, ve rafine bir Watt kolu arka ucu ile engebeli arazide yüksek hızla yol alırken daha fazla kontrol sağlanıyor. Ranger Raptor’un revize edilen seçilebilir sürüş modları 2 ile bağlantılı bypass valfli sistem, gerek yüksek gerek düşük hızla ilerlerken yolda konforu, arazide sürüş kalitesini artırmak için geliştirildi. m, kilitlenebilir ön ve arka diferansiyellerin yanı sıra yeni bir elektronik kontrollü isteğe bağlı iki vitesli ara şanzımanı içeriyor. her vitesi için ayrı bir turbo şarj takviye profili ile programlanması sayesinde performans da optimize edilebiliyor.

    Kia Sportage'ın fiyatı belli oldu!
    İlgili Haber
    Kia Sportage'ın fiyatı belli oldu!
    Mercedes-Benz Türkiye’de ek istihdam yaratacak!
    İlgili Haber
    Mercedes-Benz Türkiye’de ek istihdam yaratacak!
    Fiat Egea "hibrit" ve "otomatik" yollara çıkıyor!
    İlgili Haber
    Fiat Egea "hibrit" ve "otomatik" yollara çıkıyor!

     

      GÜNCEL HABERLER

      Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine ziyaretini iptal etti

      Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine ziyaretini iptal etti

      Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

      Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

      Araba kiralamak isteyenlere flaş uyarı! Sakın imza atmayın, büyük bedeller...

      Araba kiralamak isteyenlere flaş uyarı! Sakın imza atmayın, büyük bedeller...

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      T harfi ile bitki isimleri - T ile başlayan bitkiler...

      T harfi ile bitki isimleri - T ile başlayan bitkiler...

      Sıradaki Haber
      Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

      Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

      Sıradaki Haber
      Von Der Leyen: İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak

      Von Der Leyen: İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak

      Sıradaki Haber
      SGK harekete geçti! Flaş detay ortaya çıktı, işveren için zorunlu ve...

      SGK harekete geçti! Flaş detay ortaya çıktı, işveren için zorunlu ve...

      Sıradaki Haber