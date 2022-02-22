Ford Ranger Raptor 288 beygirle geliyor!

Ford, yeni nesil Ford Ranger Raptor’ı tanıttı. Ford Performance ekibi tarafından geliştirilen Yeni Nesil Ranger Raptor, geleceğin Ford Ranger ailesinin üstün performanslı bir türevini temsil ediyor. Yeni Nesil Ranger serisinin Avrupa’da sunulacak ilk modeli olan yeni Ranger Raptor, 2022’nin son çeyreğinden itibaren yollara çıkacak.





Araç güçlendirildi



Performans tutkunları için en önemli haberlerden biri, Ford Performance tarafından 288 PS güç ve 491 Nm tork 1 üretme hedefiyle düzenlenen yeni çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 benzinli motorun sunulması. Yeni motor, her ülkede farklılıklar göstermekle birlikte 2023’ten itibaren Yeni Nesil Ranger Raptor ile sunulmaya devam edecek olan mevcut 2.0 litre çift turbo dizel motora göre muazzam bir güç artışı sağlıyor. Çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 motor, geleneksel dökümlerde kullanılan demirden yaklaşık yüzde 75 daha güçlü ve yüzde 75’e kadar daha sert bir malzeme olan sıkıştırılmış grafit demir silindir bloku içeriyor. Ford Performance’ın çalışmaları, motorun gaz pedalı girdilerine anında tepki vermesini sağladı. İlk kez Ford GT yol otomobili ve Focus ST’de görülene benzeyen, yarış otomobili esintili geliştirilmiş gecikme önleme sistemi de istenildiğinde daha çabuk hızlanmayı mümkün kılıyor.





Yeni özellikler ve revizyon



Ranger Raptor gibi yüksek performanslı bir arazi aracı, bunu sağlayacak yürüyen aksamı da gerektiriyor. Ford mühendisleri bu nedenle süspansiyonu tamamıyla yeniden tasarladı. Rander Raptor’un yeni tasarlanan dayanıklı ama hafif alüminyum üst ve alt kontrol kolları, uzun mesafeli ön ve arka süspansiyon, ve rafine bir Watt kolu arka ucu ile engebeli arazide yüksek hızla yol alırken daha fazla kontrol sağlanıyor. Ranger Raptor’un revize edilen seçilebilir sürüş modları 2 ile bağlantılı bypass valfli sistem, gerek yüksek gerek düşük hızla ilerlerken yolda konforu, arazide sürüş kalitesini artırmak için geliştirildi. m, kilitlenebilir ön ve arka diferansiyellerin yanı sıra yeni bir elektronik kontrollü isteğe bağlı iki vitesli ara şanzımanı içeriyor. her vitesi için ayrı bir turbo şarj takviye profili ile programlanması sayesinde performans da optimize edilebiliyor.