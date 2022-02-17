Fiat Egea "hibrit" ve "otomatik" yollara çıkıyor!

Fiat Egea 2022 yılına yeniliklerle başladı. Egea model ailesi, ocak ayında lansmanı yapılan Cross Wagon’dan sonra hibrit motor seçeneğiyle de dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni nesil hibrit motor seçeneğine sahip, otomatik vitesli Fiat Egea’lar da nisan ayından itibaren Türkiye’de ve dünya pazarlarında Fiat bayilerindeki yerlerini alacak.



Daha düşük yakıt tüketimi



Egea’nın yeni hibrit versiyonu, yüksek performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid’de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Bu gelişmiş hibrit teknolojisi, “yüzde yüz elektrikli” sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkan sunuyor. Böylece verimlilik artarken sürüş performansı da üst seviyeye çıkıyor. Egea Hybrid, elektrik motoru sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, %100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Egea Hybrid, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing). Tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park).



Performans artışı



Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 km hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken yakıt tüketiminde de önemli bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda 100 km.de 4,7 lt’lik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) çevriminin yüzde 47’sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilemesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde yüzde 62’ye kadar çıkabiliyor. Sonuç olarak, yeni 48-Volt hibrit benzinli motor, şehir içi kullanımda hem benzinli, hem de dizel motorlara oranla daha düşük yakıt sarfiyatı sağlıyor. Egea Hybrid Türkiye’de Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde, 3 donanım seviyesi-Easy (Sedan) / Street (Hatchback ve Cross’ta), Urban ve Lounge- ve otomatik şanzıman ile Nisan ayında satışa sunulacak. Egea Ailesi’nin merakla beklenen 1.6 Multijet II 130hp Dizel DCT otomatik şanzımanlı versiyarı da yine tüm gövde tiplerinde aynı anda ve Mart ayının ikinci yarısında Fiat showroomlarındaki yerini alacak.