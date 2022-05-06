Elektrikli Araç Yarışları başlıyor

Tamamen elektrikli otomobillerin kıyasıya mücadele ettiği uluslararası motor sporları organizasyonu FIA-ETCR sezonunun startına sayılı gün kaldı. İlk ayak Fransa’nın Pau şehrinde 6-8 Mayıs 2022 tarihlerinde start alıyor. Akıllara durgunluk veren elektrikli güç aktarma sistemleri, çevreci faaliyetleri, sürdürülebilir yapısı, kendine has konsepti ile gözleri 2021 yılında PURE-ETCR (Elektrikli Binek Otomobil Dünya Kupası) adıyla duyuran elektrikli motor sporları organizasyonunun 2022 takviminin başlamasına çok kısa bir süre kala, takımlar hazırlıklarını tamamlıyor.



670 beygirlik araçlar



670 HP gücünde elektrikli canavarlar Tüm katılımcılar bir kez daha WSC Group’un ETCR konsepti çerçevesinde hazırlanan otomobilleri kullanacak. Bu 500 kW (670 HP) maksimum güçle FIA ETCR tarafından, FIA World unvanı için mücadele etmek üzere bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Touring otomobillerinin kullanılması anlamına geliyor. Williams Advanced Engineering batarya paketinden gelen güç, Magelec Propulsion şanzıman, motor ve invertörleri besliyor. BrightLoop dönüştürücüler, düşük güç gereksinimi olan öğeler için voltajı dönüştürürken, HTWO Hidrojen jeneratörleri tarafından desteklenen şarj işlemi, padok tabanlı Energy Station’da bir otomobili yaklaşık yarım saat sürede 0’dan yüzde 100’e şarj ediyor. Türkiye Yarışı, Intercity İstanbul Park'ta 20-22 Mayıs 'ta yapılacak.