İlk 4 ayda araç pazarı yüzde 18.5 düştü!

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %18,5 azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,5 oranında azalarak 212.085 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre %20,7 oranında azalarak 162.398 adet, hafif ticari araç pazarı ise %10,2 azalarak 49.687 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Nisan ayında %2,4 ve otomobil pazarı %5,8 azalırken, hafif ticari araç pazarı %10,4 oranında arttı.



10 yıllığın altında



2022 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Nisan ayına göre %2,4 azalarak 60.035 adet oldu. 2022 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azalarak 45.564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %10,4 artarak 14.471 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %5,1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %6,8 azalış gösterdi.



SUV’lar yüzde 40’a çıktı



Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%40,5 pay, 65.720 adet) oldu. SUV otomobilleri %34,5 pay ve 56.069 adet satış ile Sedan, • %23,1 pay ve 37.434 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Dizel otomobil satışları 25.576 adetle %15,7 pay, Hibrit otomobil satışları 16.606 adetle %10,2 pay, Otogazlı otomobil satışları 3.734 adetle %2,3 pay aldı. • 1.388 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.



Van gövde tipi



Otomatik şanzımanlı otomobiller; 128.663 adetle %79,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 33.735 adetle %20,8 pay aldı. Vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların; %61,3’ü benzin/dizel motor tipinde ve %80’lik vergi diliminde, %15,7’si benzin/dizel motor tipinde ve %70’lik vergi diliminde yer aldı.Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; Van gövde tipi %75,8 pay ve 37.644 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; Kamyonet gövde tipi %12,6 pay ve 6.256 adetle 2. sırada yer aldı.