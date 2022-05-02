2. el araç satışına bayram bereketi

Aralık ayı sonundan itibaren yılın ilk çeyreği boyunca oldukça düşük seyreden ikinci el araç satış rakamları mart sonu itibari ile bahar aylarının da gelişiyle yukarı yönlü artış eğilimine girdi. Mart ayına göre nisan ayında ikinci el araç satışlarında yaklaşık yüzde 12’lik artış görülüyor. Artan enflasyon ve kurlardaki hareketlilik ile satışlar artsa da tüketici, cebine uygun araçlara yöneliyor.

MAYIS DAHA HAREKETLİ GEÇECEK

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür “Son iki haftadır ikinci el satışlarında önemli bir hareketlilik görüldü. 2022 Mart ayında 647 bin ikinci el araç satış gerçekleşti ve Nisan ayında bu rakamın 700 binin üzerinde olması bekleniyor. 2022 yılı geneline baktığımızda ise durgun geçtiğini belirttiğimiz ilk 3 aya rağmen toplamda son 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik artış söz konusu olacak. 2022’de ikinci el pazarında iyi bir Nisan yaşadık Bayram sonrası Mayıs ayı çok daha hareketli geçecek. Bu hareketlilik umut verici” dedi.

ARAÇ FİYATLARI ARTIYOR

Sıfır otomobilde; çip krizi, lojistik ve ham madde temininde yaşanan sıkıntıların halen sürdüğünü de belirten Ülgür şunları söyledi;

“Sıfır otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar tüketicileri doğrudan ikinci ele yöneltti. Ancak ikinci elde de araç tedariğinde sıkıntılar yaşanıyor ve araç bulmak zorlaşıyor. Fiyatların artışında bulunurluk faktörünün de payı var. 2022 yılının başından bu yana araç fiyatları yüzde 17-18 oranında arttı. Bu da fiyatların, kurların hızlı yükselişi ile araç fiyatlarının pik yaptığı Kasım-Aralık 2021 dönemini yakaladığı anlamına geliyor. Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak araç üretiminde önemli yeri olan ve bu ülkelerden tedarik edilen hammadde fiyatlarındaki iki katına varan fiyat yükselişleri, doğal olarak üretim maliyetlerini ve buna paralel olarak araç satış fiyatlarını etkiliyor.”

SIFIR KM GERİLİYOR

Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya “Sıfır otomobil satışları mart ayında bir önceki yıla göre %34 düşerken, ikinci el otomobil satışlarında toparlanma devam ediyor. Artan sıfır otomobil fiyatları yüzünden müşterilerin ikinci ele yönelmesi ve bunun yanında birçok markada sıfır araç üretim ve tedarik sıkıntılarının devam etmesi ikinci el pazarının daha hızlı toparlanmasını sağladı” dedi.

SUV YÜKSELİŞİ DEVAM

Tüketicinin tercihlerinin son dönemde belirgin olarak değiştiğini belirten Sakarya, “Segment bazında değerlendirdiğimizde C segmentten daha ekonomik B sınıfı otomobillere yönelme olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte sedan otomobillerden ağırlıklı olarak SUV’a kaymanın sürdüğünü ve SUV modellerinin önemli bir yükselişte olduğunu gözlemliyoruz. SUV son yıllarda kararlı şekilde büyüyor” dedi.

KDV DÜZENLEMESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

KDV düzenlemesi ile ilgili de konuşan Sakarya, “1 Nisan 2022 itibarıyla yapılan KDV düzenlemesi sonucunda 2. el araç ticaretinde KDV %1’den %18’e yükseltildi. İkinci el ticaretinin C2B (şahıstan şirkete), B2B (şirketten şirkete) veya şirketlerin öz mal satışları gibi farklı alternatifleri olduğu için müşterilerin ve şirketlerin kafası karıştı. Konuyu en basit hali ile açıklamak gerekirse; otomotiv şirketlerinin, bayilerin, galerilerin takas veya nakit alım yolu ile şahıslardan satın aldığı araçları başka bir şahısa veya şirkete satarken elde ettiği kar üzerinden ödediği KDV %1’den %18’e yükseltildi. Bunun dışındaki ticaret şekillerinde bir değişiklik olmadı” diye konuştu.

OLUMSUZ ETKİSİ OLMAYACAKTIR

KDV güncellemesinin bayilerin kârlılığı etkileyeceğini ancak satış hacmini çok değiştirmeyeceğini vurgulayan Sakarya, “KDV artışının ikinci el otomobil fiyatlarına ve satışlarına etkisini değerlendirecek olursak, satış hacmine olumsuz bir etkisi olmayacağını söyleyebilirim. KDV düzenlemesi sadece bayilerin ve galerilerin bireysel müşteriden alacağı araçları kapsadığı için ikinci el otomobil fiyatlarına kayda değer bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum. Sadece otomotiv ticareti yapan şirketlerin bu araçlardaki kârlılığı %15 seviyesinde erimiş olacak” dedi.

EN FAZLA 100-150 BİN TL ARASI

Dijital platform arabam’ın verilerine göre nisan ayı ikinci el ilan verilerine göre en çok ilanlar sırasıyla 2012, 2016 ve 2017 model araçlar ve 100 bin TL – 150 bin TL fiyat aralığındaki araçlar için verildi. Otomotiv ilanlarının %69’unu otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer aldı. Markalara göre verilen ilanlarda nisan ayında zirveyi Renault ve Fiat paylaşıyor. Bu markayı sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.