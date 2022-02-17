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    Avrupa’da satışlar zayıf başladı

    Avrupa otomobil Pazarı (Ocak 2022) AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2022 Ocak ayında %2,4 düşüş yaşandı.

    17.02.2022 - 21:58 |
    Avrupa’da satışlar zayıf başladı

    Otomobil pazarı 2022 Ocak ayında 2021 Ocak ayına göre %2,4 azaldı ve toplam 822.423 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ocak ayında ise Avrupa otomobil pazarı 842.670 adetti. 2022 Ocak ayında Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %17,9 azalış ve 29.020 adetle Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. ülke olarak yer aldı. Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2022 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla %28,9 ile Yunanistan, %22,8 ile Norveç ve %19,7 ile İtalya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %72,6 ile Slovakya, %55,5 ile Romanya ve %52,7 ile İzlanda oldu.

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