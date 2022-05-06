Annelere ücretsiz motosiklet eğitimi!

Yamaha Riding Academy’de kadınlara ücretsiz güvenli sürüş eğitimi veriliyor. İstanbul Tuzla’da konumlanan Yamaha Riding Academy'de belirlenen günlerde, A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadınlara doğru ve güvenli motosiklet kullanımı için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgilerin verileceği 1 günlük ücretsiz eğitimlera başladı. Yetkililer, " Annesi motosiklet kullanan herkes için farklı bir hediye olabilecek eğitim, anne-kız birlikte alındığında Anneler Günü için eşsiz ve unutulmaz bir deneyim olacak. Özellikle büyük şehirlerde artan trafik sıkıntısı nedeni ile şehir hayatını kolaylaştıran ve doğru sürüş teknikleri ile kullanıldığında güvenli bir ulaşım aracı olan motosiklet, pandemi döneminde daha fazla tercih edilir oldu" diye konuştu. Online alınan başvurular sonucu, eğitim için uygun bulunan sürücüler her ay belirlenen 2 gün eğitime katılıyor. Yamaha Riding Academy’nin deneyimli eğitmeni Metehan Yılmaz’ın verdiği eğitimlere A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadın sürücüler katılabiliyor. Dünya çapında tavsiye edilen eğitim programı... Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu onaylı Sürüş Akademisi Yamaha Riding Academy'de katılımcılara bilimsel veriler eşliğinde hazırlanmış güvenlik ipuçları veriliyor.