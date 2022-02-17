2022 Kiralama ve İkinci El Araç zirvesi için geri sayım

Türkiye’de makine, araç ve ekipman kiralama sektörünün “Rent2 Winn 2022 Kiralama ve İkinci El Zirvesi”nde buluşması hedefleniyor. Hibrit olarak düzenlenecek etkinlikte teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin sağladığı avantajlardan, dünya genelindeki makine, araç ve ekipman kiralama faaliyetlerine kadar sektörün dinamiklerini etkileyen pek çok farklı konunun ele alınması planlanıyor. Zirve 22 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da düzenlenecek. Zirvede; “ürün grupları bazında firma yetkililerinin ulusal ve küresel pazar değerlendirmeleri”, “kiralamada sürdürülebilirlik”, “finansman koşullarındaki gelişmeler”, “operasyon süreçlerinin yönetimi”, “ikinci el değerlendirme”, “teknoloji ve dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar” ile “müşterilerin tecrübeleri ve beklentileri” gibi farklı konular ele alınacak.