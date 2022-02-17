°
Şehir seçiniz
    BİST2.041-0.03EURO15.500.15USD13.620.24ALTIN827.731.12
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Otomobil2022 Kiralama ve İkinci El Araç zirvesi için geri sayım
    HaberlerOtomobil Haberleri 2022 Kiralama ve İkinci El Araç zirvesi için geri sayım
    ABONE OL

    2022 Kiralama ve İkinci El Araç zirvesi için geri sayım

    Zirve ile Türkiye’deki kiralama sektörü için yol haritası oluşturulacak...

    17.02.2022 - 00:44 |
    2022 Kiralama ve İkinci El Araç zirvesi için geri sayım

    Türkiye’de makine, araç ve ekipman kiralama sektörünün “Rent2 Winn 2022 Kiralama ve İkinci El Zirvesi”nde buluşması hedefleniyor. Hibrit olarak düzenlenecek etkinlikte teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin sağladığı avantajlardan, dünya genelindeki makine, araç ve ekipman kiralama faaliyetlerine kadar sektörün dinamiklerini etkileyen pek çok farklı konunun ele alınması planlanıyor. Zirve 22 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da düzenlenecek. Zirvede; “ürün grupları bazında firma yetkililerinin ulusal ve küresel pazar değerlendirmeleri”, “kiralamada sürdürülebilirlik”, “finansman koşullarındaki gelişmeler”, “operasyon süreçlerinin yönetimi”, “ikinci el değerlendirme”, “teknoloji ve dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar” ile “müşterilerin tecrübeleri ve beklentileri” gibi farklı konular ele alınacak.

    Opel’n yenilenen Astra’sı haziranda Türkiye’de
    İlgili Haber
    Opel’n yenilenen Astra’sı haziranda Türkiye’de
    Dacia’nın yeni Jogger’i sonbaharda yollara çıkıyor
    İlgili Haber
    Dacia’nın yeni Jogger’i sonbaharda yollara çıkıyor
    Faiz ve indirim desteği! Otomobil markaları şubat ayı için kampanyalarını açıkladılar
    İlgili Haber
    Faiz ve indirim desteği! Otomobil markaları şubat ayı için kampanyalarını açıkladılar

    GÜNCEL HABERLER

    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

    Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

    İletişim Başkanı Altun: Türkiye, NATO'nun jeopolitik geleceğinin merkezindeki bir ülkedir

    İletişim Başkanı Altun: Türkiye, NATO'nun jeopolitik geleceğinin merkezindeki bir ülkedir

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EKPSS 2022 tercih sonuçları! EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları sorgulama linki?

    EKPSS 2022 tercih sonuçları! EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları sorgulama linki?

    Sıradaki Haber
    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    Sıradaki Haber
    Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

    Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

    Sıradaki Haber
    Katolik rahibin tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime nedeniyle geçersiz sayıldı

    Katolik rahibin tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime nedeniyle geçersiz sayıldı

    Sıradaki Haber