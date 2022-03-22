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Zeynep Tokuş her pozuyla ağızları açık bırakıyor!

Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı,yogaya yöneldi. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş yogada kendini aştı. Tokuş'un yaptığı hareketleri gören inanamıyor.

22.03.2022 - 13:42 |
Zeynep Tokuş her pozuyla ağızları açık bırakıyor!

Oyunculuğu bırakan Zeynep tokuş bambaşka bir alanda ustalaştı. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle ünlenen 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş kendi halinde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. 44 yaşındaki Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakıyor.

Kariyerine yoga eğitmeni olarak devam eden Zeynep Tokuş sınırları zorlamayı seviyor. Yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla dikkat çeken Zeynep Tokuş ilkbahar ekinoksunu sınırları zorlayarak karşıladı.

Zeynep Tokuş her pozuyla ağızları açık bırakıyor

Zeynep Tokuş'un pozunu görenler "Esneklik kadar güç de önemli. Şahanesin" yorumlarında bulundu.

 

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