Zeynep Bastık: Kendimle ilgili böyle şeyler konuşmayı biraz ayıp buluyorum
Yaptığı cover'lar ile iyi bir çıkış yakalayan ve müzik dünyasında yer edinen Zeynep Bastık, önceki akşam bir mekanda arkadaşlarıyla beraber YouTube'da 2.5 milyon aboneye ulaşmasını kutladı. Çıkışta gazetecilerle konuşan şarkıcı, 'Kısa bir sürede çok büyük isimleri geride bırakarak, çok büyük rakamlara ulaştınız. Böyle bir beklentiniz var mıydı?' sorusuna 'Bu, dinleyen ve izleyenlerin takdiridir. Ben sadece üretmekle mesulüm. Üretmeyi seviyorum' yanıtını verirken, annelik ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
02.04.2022 - 09:57 |