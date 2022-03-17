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Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu!

Son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde 'Meliha' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, "Açık giyinmek sana çok yakışıyor" yorumuna İzzet Yıldızhan'ı da dahil ederek yanıt verdi.

17.03.2022 - 16:46 |
Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde 15 yıl botunca 'Zeliha' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz haziran ayında diziden ayrılmıştı. Ardından Camdaki Kız'da boy gösteren oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Geyik, son olarak takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Güzel oyuncu, kendisine gelen bir yoruma verdiği cevapla İzzet Yıldızhan'a atıfta bulundu.

"DONLA, MAYOYLA SAHNEYE ÇIKMASINLAR"


Geçtiğimiz haftalarda kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında yorum yapan İzzet Yıldızhan Hande Yener, Gülşen gibi isimleri hedef alarak, "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Olayın ardından açıklama yapan Yıldızhan, "Bir şey söyledik neler oldu. Bundan sonra konuşmayacağım. Herkes konuşuyor, ben konuşunca olay oluyor. Sonra konu alakasız yerlere geliyor" demişti.

"Sanatçı oturduğu yeri bilmeli. Valla çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli. Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen sefer de 'sahne adabı' dedim. Bu kendi fikrimdi. Sonra beni bir topa tuttular. Sonra Türkiye arkamda oldu. Şimdi bakıyorum da bana sallayan şarkıcılar ve yorumcular beni haklı buldular. Çok pardon ama zaten haklı olduğumu biliyordum. Bu günleri gördüm galiba. Bu Gülşen de var ya, ha Gülşen ne diyeyim sana, böyle devam, arkandayım" yanıtını vermişti.

YILDIZHAN'A OLAY GÖNDERME


Tüm bu sözlere gönderme yapan Yüsra Geyik ise takipçisinin; "Açık giyinmek sana çok yakışıyor" yorumuna, "Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilirkişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum" şeklinde yanıt verdi.

Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhana göndermede bulundu

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