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Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Merakla bekleniyordu, Ceylin ve Ilgaz...

Kanal D’nin her bölümü merakla beklenen dizisi 'Yargı'nın 27’nci bölümünden tanıtım yayınlandı. Ceylin ve Ilgaz yeni bir hayat kurmak için planlar yaparken, Metin’in sırrı gün yüzüne çıkıyor.

02.04.2022 - 11:44 |
Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Merakla bekleniyordu, Ceylin ve Ilgaz...

Bu yılın en çok konuşulan dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında; Ceylin (Pınar Deniz) ve Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile kuracakları yuvanın planlarını yaparken, acı gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Ilgaz’ın Yekta (Uğur Polat) ile yaptığı araba yolculuğu merakı arttırırken, Pars (Mehmet Yılmaz Ak) ile Eren’in (Uğur Aslan) gerçeğin peşine düştüğü anlar nabzı yükseltiyor. Metin’in (Hüseyin Avni Danyal) yazdığı mektup izleyicilerde soru işaretleri yaratırken, Derya Savcı’nın (Şükran Ovalı) arabasının önünün kesilmesi heyecanlı bir bölümün sinyallerini veriyor.

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Merakla bekleniyordu, Ceylin ve Ilgaz...

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Ay Yapım imzalı, Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı dizisi, yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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