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Fedon kaç yaşında, Fedon denize düştü ne demek? Fedon kimdir?

Hayatını Bodrum'da geçiren Fedon deniz sezonunu açtı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Ve Fedon denize düştü" ifadelerini kullandı. Söz konusu ifadelerin ardından “Fedon denize düştü ne demek?”, “Fedon kaç yaşında, nereli ve kimdir?” sorularına yoğun bir şekilde yanıt aranmaya başlandı.

28.04.2022 - 09:48 |
Fedon kaç yaşında, Fedon denize düştü ne demek? Fedon kimdir?

Sosyal medyadan denize atlarken çekilen videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, "Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum." dedi. Peki, Fedon denize düştü ne demek? Fedon kimdir, kaç yaşında?

FEDON DENİZE DÜŞTÜ NE DEMEK?

Magazin dünyasında güneşlenmesiyle nam salak ve bronz teniyle de sık sık gündem olan Fedon’un denize girmeye başlaması magazin basınında “yaz mevsimi başladı” olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla Fedon’un denizde görüntülenmeye başlamasıyla birlikte her yıl “Fedon denize düştü” başlıklı espirili haberler yapılıyor.

Fedon kaç yaşında, Fedon denize düştü ne demek Fedon kimdir

FEDON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fedon Kalyoncu 19 Ağustos 1946’da İstanbul’da dünyaya geldi. Taverna müziği yorumcusu olan şarkıcı Fedon’un dayısı Yeşilçam oyuncusu Nubar Terziyan'dır.

1962 yılında Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bırakan şarkıcı Fedon 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı.

1987'de Zorba Taverna'yı açtı ve 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı. TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu.

Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu dünyaya gelmiştir

 

 

 

 

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