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Ünlü şarkıcı Linet'in annesi hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Linet, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, annesi Leyla Özgecan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

19.03.2022 - 00:02 |
Ünlü şarkıcı Linet'in annesi hayatını kaybetti

Linet'in annesi Leyla Özgecan, hayatını kaybetti. Linet, üzücü haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.

Instagram hesabından annesi ile fotoğrafını paylaşan Linet, "Canım annem hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım yolun ışıkla olsun canım annem" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Linetin annesi hayatını kaybetti

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