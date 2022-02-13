Ünlü oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!

Sayısız tiyatro oyununda rol alan Cemil Özbayer birçok tv dizisinde yer almış "Hacı Bayram Veli" ve "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de rol alan Özbayer, 67 yaşındaydı.

Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncunun ölümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kulllandı.

Birçok ünlü isim, usta oyuncu için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cemil Özbayer'in rol aldığı filmler

Berlin Kaplanı : Hakan Algül - 2011

Hacı Bayram Veli : Cem Akyoldaş - 2007 - Hacı Bayram Veli

Cemil Özbayer'in rol aldığı dizi filmler

Kollama : Cem Akyoldaş - 2010-2011 - Sinan Sabit Yıldız

Hakkını Helal Et : İsmail Güneş - 2007 - Rıza

Kuşdili : Cem Akyoldaş - 2005 - Adem

Köpek : Cem Akyoldaş - 2005 - Demirci Ziya

Beşinci Boyut : Nazif Tunç - 2005 - Ahmet

Büyük Buluşma : Naci Çelik Berksoy - 2004

Bizim Aile : Emine Çelebi - 2001

Sızı (dizi) : Emin Gerçeker - 1986