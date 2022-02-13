Ünlü oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!
Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında vefat etti. Pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik de yapan Özbayer, televizyon dizilerinin yanı sıra "Hacı Bayram Veli" ve "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de rol aldı.
Sayısız tiyatro oyununda rol alan Cemil Özbayer birçok tv dizisinde yer almış "Hacı Bayram Veli" ve "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de rol alan Özbayer, 67 yaşındaydı.
Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.
DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncunun ölümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kulllandı.
Birçok ünlü isim, usta oyuncu için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Cemil Özbayer'in rol aldığı filmler
Berlin Kaplanı : Hakan Algül - 2011
Hacı Bayram Veli : Cem Akyoldaş - 2007 - Hacı Bayram Veli
Cemil Özbayer'in rol aldığı dizi filmler
Kollama : Cem Akyoldaş - 2010-2011 - Sinan Sabit Yıldız
Hakkını Helal Et : İsmail Güneş - 2007 - Rıza
Kuşdili : Cem Akyoldaş - 2005 - Adem
Köpek : Cem Akyoldaş - 2005 - Demirci Ziya
Beşinci Boyut : Nazif Tunç - 2005 - Ahmet
Büyük Buluşma : Naci Çelik Berksoy - 2004
Bizim Aile : Emine Çelebi - 2001
Sızı (dizi) : Emin Gerçeker - 1986