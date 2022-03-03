Timuçin Esen'in tavırlarına anlam verilemedi! 'Bu adama ne olmuş?'

Bir süredir ekranlardan uzak olan Timuçin Esen'in; TRT’nin dijital platformu için hazırlattığı 'Mevlana' isimli dizide başrol olması bekleniyordu. Ancak çekimleri devam eden dizide, 'Mevlana' rolünü Esen'in oynaması beklenirken; Bülent İnal’ın canlandıracağı ortaya çıkmıştı.

ALAYCI TAVIRLAR SERGİLEDİ



Tüm bu gelişmelerin ardından Timuçin Esen, önceki gün Etiler Da Mario adlı mekanda iş toplantısı yaptı. Esen yıllardır arasının kötü olduğu magazin basınına karşı yine alaycı tavırlar sergiledi.

"NEDEN BÖYLE YAPTI?"



48 yaşındaki Esen muhabirlerin, "Mevlana dizisinde oynayacaktınız. Şimdi başka bir projede yönetmen koltuğuna oturacağınız söyleniyor" yorumuna alaycı bir şekilde, "Ya, hı o" diyerek ti'ye aldı.

Timuçin Esen'in tavırlarına çevredekiler de bir anlam veremedi. Oyuncunun tavırlarını görenler, "Bu adama ne olmuş? Neden böyle yaptı?" gibi yorumlarda bulundu.

Umut Ünver/Milliyet