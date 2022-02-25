Yaprak Dökümü neden yok, Yaprak Dökümü yayından kaldırıldı mı? Yaprak Dökümü dizisini TV’de göremeyenler arama motorlarına yöneldi.

YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

Kanal D Yaprak Dökümü’nün bugün neden yayınlanmadığına yönelik açıklama gelmedi. 25 Şubat Kanal D yayın akışı içerisinde saat 11.00’de Yaprak Dökümü’nün gösterileceği görülüyor, ancak Yaprak Dökümü’nün olması gerektiği saatte yeni dizi Üç Kardeş dizisi yayında.

Pazartesi günü Yaprak Dökümü’nün yeniden ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.

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