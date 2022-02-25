GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TelevizyonTürkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!
HaberlerTelevizyon Haberleri Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!
ABONE OL

Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!

Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de dün akşam gerçekleşen ‘Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni’ iş, sanat, siyaset, cemiyet ve medya dünyasını bir araya getirdi. Ece Üner ve Ceyhun Yılmaz’ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen gecede başarılı yerel yönetimler, markalar ve isimler ödüllerini aldı.

25.02.2022 - 12:51 |
Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!

Ebru Yaşar’ın şarkılarıyla renklenen törende Kanal D Ana Haber spikeri Deniz Bayramoğlu, “Yılın Anchorman”i ödülünü alırken, 16 sezon boyunca, ekranlarda olan ve büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisi de “Yılın Polisiye Dizisi” ödülünün sahibi oldu. Aynı diziden, usta oyuncu Zafer Ergin de “Meslek Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Oğuz Peçe, Deniz Çatalbaş ve diğer oyuncuların da yer aldığı törende tüm ekip büyük ilgi gördü.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta 25 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, 24 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 25 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, 24 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!

Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!

Camdaki Kız'da Nalan her şeyi öğreniyor mu?

Camdaki Kız'da Nalan her şeyi öğreniyor mu?

Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!

Sıradaki Haber