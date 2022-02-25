Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!
Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de dün akşam gerçekleşen ‘Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni’ iş, sanat, siyaset, cemiyet ve medya dünyasını bir araya getirdi. Ece Üner ve Ceyhun Yılmaz’ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen gecede başarılı yerel yönetimler, markalar ve isimler ödüllerini aldı.
25.02.2022 - 12:51 |
Ebru Yaşar’ın şarkılarıyla renklenen törende Kanal D Ana Haber spikeri Deniz Bayramoğlu, “Yılın Anchorman”i ödülünü alırken, 16 sezon boyunca, ekranlarda olan ve büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisi de “Yılın Polisiye Dizisi” ödülünün sahibi oldu. Aynı diziden, usta oyuncu Zafer Ergin de “Meslek Onur Ödülü”ne layık görüldü.
Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Oğuz Peçe, Deniz Çatalbaş ve diğer oyuncuların da yer aldığı törende tüm ekip büyük ilgi gördü.