Semih Öztürk Survivor Ekstra'da neden yok, Semih Öztürk kovuldu mu? Furkan Dede merak edilen soruya yanıt verdi!

Ütopya yarışması ardından Survivor programına katılan ve burada geniş hayran kitlesine ulaşan Semih Öztürk, 2022 sezonunun Survivor Ekstra yorumcuları arasında yer alıyordu. Öztürk’ün bir süredir Ekstra'da bölümlerinde yer almaması izleyicileri meraklandırdı.

SEMİH ÖZTÜRK SURVİVOR EKSTRA'DA NEDEN YOK, SEMİH ÖZTÜRK KOVULDU MU?

Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede, merak edilen konuya açıklık getirdi. Dede, "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak.” ifadesiyle Semih Öztürk’ün programdan ayrılığını doğruladı.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. İzleyicilerde büyük iz bırakan Semih Öztürk TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer aldı. Survivor ve Ütopya gibi yarışmalarla tanınan Semih Öztürk, Ütopya'nın bir diğer yarışmacılarından Kurretülayn Matur ile evli.