Miyase’ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Miyase kimdir, Miyase Türkel’in başına geldi?

Gelinim Mutfakta Miyase’ye ne oldu? Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen yemek programı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan fragmanda yarışmacılardan biri olan Miyase Türkel yeni bölümde talihsiz bir olay yaşıyor. Stüdyodakiler hemen Miyase’ye yardımcı oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA’DA MİYASE’YE NE OLDU?

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanacak olan yeni bölümü oldukça büyük bir talihsizliğe sahne olacak. Yarışmacılardan Miyase’nin başına gelen olay sonrasında gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra set çalışanları da büyük bir şok yaşayacak.

Yeni bölümde Miyase’ye ne olduğu belli olacak.



Aslen Amasyalı olan Miyase Türkel, İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesi ise gemi ve otomotiv sektörü ile ilgileniyor.