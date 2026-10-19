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GündemKahramanmaraş'a Japon esintisi! Anadolu toprağını sevdi, üreticisi ücretsiz dağıtıyor
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Kahramanmaraş'a Japon esintisi! Anadolu toprağını sevdi, üreticisi ücretsiz dağıtıyor

19.10.2026 - 16:02Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'a Japon esintisi! Anadolu toprağını sevdi, üreticisi ücretsiz dağıtıyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde üreticilik yapan Galip Baran, bahçesinde yetiştirdiği Japon İğdesi ile bölge tarımına alternatif bir ürün kazandırdı. Baran, seneye bahar döneminde fidan üretimi yapabilmeleri için üreticilere ücretsiz dal verebileceğini söyledi.

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Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde üreticilik yapan Galip Baran, yüksek besin değeri ve adaptasyon gücüyle dikkat çeken Japon İğdesi meyvesini başarıyla yetiştirdi. Bölge iklimine kolayca uyum sağlayan meyvenin sağlık açısından tam bir şifa deposu olduğunu belirten Baran, ürünün Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladığını vurguladı.

"Domatesten kat kat fazla değere sahip"

Japon iğdesinin hücre yenileyici özelliğine dikkat çeken Galip Baran, "Japon iğdesi, özellikle Bursa, Yalova ve Balıkesir taraflarındaki bahçelerde yerini almaya başlayan bir meyve. Dikildiği hemen her toprakta kolayca yetişebiliyor. Hücreleri yenileyici özelliği ve gerçek domatesteki besin değerlerinin kat kat fazlasını içermesiyle ön plana çıkıyor. Baştan yaşlılarımız olmak üzere her yaştan bireyin tüketmesi gereken doğal bir besin kaynağıdır" dedi.
Meyvenin raf ömrünün uzun olduğunu ve mutfakta çok yönlü kullanılabildiğini aktaran Baran, "Olgunlaşmasının ardından doğrudan dalından taze olarak tüketilebiliyor. Bunun yanı sıra kurutularak bitki çaylarında, tatlılarda ve pastalarda hem çeşni hem de şifa kaynağı olarak kullanılabiliyor. En büyük avantajlarından biri de meyvelerin dalında bozulmadan uzun süre tazeliğini ve formunu koruyabilmesidir" ifadelerini kullandı.
"Bahar ayında dal desteği vereceğim"
Japon iğdesini Kahramanmaraş ve çevresinde yaygınlaştırmak istediğini ifade eden Baran, üretimi artırmak isteyen vatandaşlara destek olacağını belirterek şunları söyledi:
"Bu şifalı meyveyi bölgede yaygınlaştırmak ve diğer üreticilerimize örnek olmak istiyorum. Önümüzdeki bahar döneminde, Şubat ve Mart aylarında Yeşilova Mahallesi'ne gelen tüm hemşerilerimize ve meraklılarına fidan üretimi yapabilmeleri için ücretsiz dal vereceğim."

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