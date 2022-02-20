Mehmet Yılmaz Ak'ın karamelle dansı!

Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu Yargı'nın başarılı oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak'tı. Mehmet Yılmaz Ak, mutfakta çaresizce oradan oraya koştururken Arda'nın söylediklerini uygulamaya çalıştı. Özellikle karamelle olan mücadelesi ortaya komik anların çıkmasına neden oldu. Programın sonuna doğru ise Arda Türkmen'in, Mehmet Yılmaz Ak'a büyük bir sürprizi vardı...

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile pazar günleri saat 13.00’da Kanal D’de!