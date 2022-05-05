KonteynÄ±r Brothers â€œHurdalÄ±k" yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana geliyor!

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Bir araba hurdalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konteynÄ±rÄ±nda yaÅŸayan Serhat DayÄ±m (Serhat Osman KaragÃ¶z) ve Mertkan DayÄ±mâ€™Ä±n (Mertkan Erkan) baÅŸÄ±ndan geÃ§en komik olaylarÄ±, Ã¼nlÃ¼ konuklarÄ± ile yaptÄ±klarÄ± eÄŸlenceli sohbetleri konu alan KonteynÄ±r Brothers â€œHurdalÄ±k"Ä±n yayÄ±nlanacak bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n konusu ÅŸÃ¶yle;

Mertkan DayÄ±m, hayat standartÄ±nÄ± yÃ¼kseltmek iÃ§in yoga ve plates yapmaya baÅŸlar. AynÄ± zamanda bu Ã¶ÄŸretilerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda vejetaryen de beslenir. Serhat DayÄ±mâ€™Ä± da buna ikna etmeye Ã§abalar. SatÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± smoothielere 1.000 TL verdiÄŸini Ã¶ÄŸrenen Serhat DayÄ±m, Mertkan DayÄ±mâ€™Ä±n Ã¼stÃ¼ne et ve sucukla gider. Mertkan DayÄ±m Ã¶nÃ¼ndeki Ä±zgara et ve sucuklara dokunmadan daha ne kadar yaÅŸayabilecekdir?

Kanal D Dijitalâ€™in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamalarÄ± ve Youtube kanalÄ±nda Ã¼cretsiz olarak yayÄ±nlayacaÄŸÄ± KonteynÄ±r Brothers HurdalÄ±kâ€™Ä±n proje tasarÄ±m ve yÃ¶netmenliÄŸini Cem Tabak yapÄ±yor. Serhat Osman KaragÃ¶z ve Mertkan Erkanâ€™Ä±n oyuncu kadrosundaki dizinin yapÄ±mÄ±nÄ± TÃ¼plÃ¼ Televizyon Ã¼stleniyor.

YayÄ±n Tarihi :07 MayÄ±s Cumartesi/ 2022

YayÄ±n Saati :19.00