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Konteynır Brothers “Hurdalık" yeni bölümü ile ekrana geliyor!

Kanal D Dijital ’in mini komedi dizisi Konteynır BrothersHurdalık" 24 Nisan Pazar 15’inci bölümü ile ekrana geliyor.

19.04.2022 - 13:43 |
Konteynır Brothers “Hurdalık" yeni bölümü ile ekrana geliyor!

 Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım’ın (Mertkan Erkan) başından geçen komik olayları, ünlü konukları ile yaptıkları eğlenceli sohbetleri konu alan Konteynır BrothersHurdalık"ın yayınlanacak bu bölümünün konusu şöyle;

Serhat ve Mertkan Dayım konteynırda rutin işlerini yaparken, dışarıdan sesler duyarlar. Gelenler ellerinde metrelerle ölçü almaktadır. Bizimkiler gelenlerin hurdalığı alacaklarını düşünerek, benzin bidonunu alıp protesto etmek için kapıya çıkarlar.

Konteynır Brothers “Hurdalık yeni bölümü ile ekrana geliyor

Ancak düşündükleri gibi değildir. Gelenler dijitale belgesel çeken ekiptir. Dayımlar için ordadırlar. Fakat belgeselde hurdalıktaki hayatlarından farklı tavırlar sergilemelerini isteyen yönetmeni döverek kovarlar. Kaçan ekibin malzemeleri bizimkilerin ellerinde kalmıştır.

Hurdalığın belgeselini bizimkiler çekmeye başlar.

Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.

Yayın Tarihi :24 Nisan Pazar / 2022

Yayın Saati :19.00

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