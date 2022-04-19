Konteynır Brothers “Hurdalık" yeni bölümü ile ekrana geliyor!

Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım’ın (Mertkan Erkan) başından geçen komik olayları, ünlü konukları ile yaptıkları eğlenceli sohbetleri konu alan Konteynır Brothers “Hurdalık"ın yayınlanacak bu bölümünün konusu şöyle;

Serhat ve Mertkan Dayım konteynırda rutin işlerini yaparken, dışarıdan sesler duyarlar. Gelenler ellerinde metrelerle ölçü almaktadır. Bizimkiler gelenlerin hurdalığı alacaklarını düşünerek, benzin bidonunu alıp protesto etmek için kapıya çıkarlar.

Ancak düşündükleri gibi değildir. Gelenler dijitale belgesel çeken ekiptir. Dayımlar için ordadırlar. Fakat belgeselde hurdalıktaki hayatlarından farklı tavırlar sergilemelerini isteyen yönetmeni döverek kovarlar. Kaçan ekibin malzemeleri bizimkilerin ellerinde kalmıştır.

Hurdalığın belgeselini bizimkiler çekmeye başlar.

Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.

Yayın Tarihi :24 Nisan Pazar / 2022

Yayın Saati :19.00