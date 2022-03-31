Konteynır Brothers “Hurdalık" yeni bölümü ile ekrana geliyor!

Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım’ın (Mertkan Erkan) başından geçen komik olayları, ünlü konukları ile yaptıkları eğlenceli sohbetleri konu alan Konteynır Brothers “Hurdalık"ın yayınlanacak bu bölümünün konusu şöyle;

Mertkan Dayım yine içerik dolu bir güne uyanmış, Serhat Dayım’ın da kendisine ayak uydurması için türlü şakalar peşindedir. Serhat Dayım’ın kötü bir şakayla başladığı güne, önceki içeriklere gelen bir yorumla morali yerine gelir ve hayaller kurmaya başlar. Kanallarının izlenme oranı artmaya başlamış ve para kazanma opsiyonu da açılmıştır.

İçeriklerine yorum bırakan ilk fanlarından biri hurdalığa gelir. Bırakılan yoruma başka hayaller kuran Serhat Dayım’ın morali bozuktur. Gelen fan Emrullah Çakay’dır. O da bir içerik üreticisidir. Beraber içerik çekerler. Fakat Emrullah Çakay’ın istediği gibi olmayınca aralarında tartışma çıkar. Fanlarını küstürmeden içeriklerini çekebilecekler midir?

Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.

Yayın Tarihi :03 Nisan Pazar / 2022

Yayın Saati :19.00