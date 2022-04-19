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Kanal D'den yeni dizi!

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımların üstlendiği, yaz sezonunda izleyici ile buluşacak olan dizisi Seversin’in oyuncuları okuma provasında bir araya geldi. Dizi, genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesini ekrana getirecek.

19.04.2022 - 13:39 |
Kanal D'den yeni dizi!

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğindeki Seversin’in hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç kuşağın yetenekli oyuncularından İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün başrolünü paylaştığı Seversin’in zengin oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ozan Dağgez, Ergül Miray Şahin, İlkin Tüfekçi, Ceren Topçu, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Elif Çapkın, Nihayet Şahin, Halil İbrahim Kurum, Yağmur Gurur ve Ceren Taşçı yer alıyor.

Kanal Dden yeni dizi

Seversin yakında Kanal D’de.

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