Ilgaz ve Ceylin'in ilk tanışması!

Yargı’dan yeni ön izleme sahnesi yayınlandı. Ilgaz ile Ceylin’in geçmişine mercek tutan sahnede ikilinin ilk tanıştığı anlar gözler önüne seriliyor. İkilinin tanışır tanışmaz kimyalarının tutmadığı dikkat çekerken ilişkiye başlamadan önce aralarında var olan tatlı sert rekabetin tohumlarının da daha ilk günlerden atıldığı görülüyor. Ceylin’in Ilgaz’la tanıştıktan sonra Pars’a dert yandığı ön izleme, karakterlerin geçirdiği dönüşümler düşünüldüğünde eğlenceli anlara sahne olurken karakterlerin geçmişi şimdiden Yargı izleyicisinin merakını artırıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de..

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de