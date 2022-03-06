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Ilgaz savcılığa dönme kararı alıyor!

Yekta, cezaevinde zor zamanlar geçirmeye başlıyor. Ceylin ise Yekta'ya olan öfkesini Ilgaz'a kusuyor ve onu kardeşinin ölümünden de sorumlu tutarak hüküm giymesini istediğini söylüyor!

06.03.2022 - 13:55 |
Ilgaz savcılığa dönme kararı alıyor!

Yargı 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Ilgaz savcılığa dönme kararı alıyor! Öte yandan Yekta, cezaevinde zor zamanlar geçirmeye başlıyor. Ceylin ise Yekta'ya olan öfkesini Ilgaz'a kusuyor ve onu kardeşinin ölümünden de sorumlu tutarak hüküm giymesini istediğini söylüyor!

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

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