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Gelinim Mutfakta'da hafta ortasında kim birinci oldu?

Hafta ortası toplamında yüksek puanları alan Yeşim Öksüz ve Miyase Türkel 5 altın bileziği almaya hak kazandı. En yüksek puanı alan gelin ise, hafta bitmeden 5 altın bileziği koluna takmanın mutluluğunu yaşadı.

23.02.2022 - 16:24 |
Gelinim Mutfakta'da hafta ortasında kim birinci oldu?

Hafta ortası toplamında yüksek puanları alan Yeşim Öksüz ve Miyase Türkel 5 altın bileziği almaya hak kazandı. En yüksek puanı alan gelin ise, hafta bitmeden 5 altın bileziği koluna takmanın mutluluğunu yaşadı.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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