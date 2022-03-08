Gelinim Mutfakta 883.bölüm fragmanı yayında!

Fatma'nın çeyrek altın kazanmasında Yeşim'in verdiği tüyonun yardımı olduğunun söylenmesi stüdyoda tartışma çıkartıyor. Yeşim, kendisinin bir etkisi varsa helali hoş olsun diyerek eleştirileri bertaraf ediyor. Miyase'nin, Fatma'nın yanında olduğunu söyleyen Yeşim'e iki altın hediye etmesini söylüyor. Yeşim de, canı gönülden iki altını Fatma'nın kollarını takıyor. Bunu gören Beyhan Hanım, stüdyoya dalarak hem Fatma'nın koluna takılanları, hem de Yeşim'in bugüne kadar kazandığı tüm bileziklere el koyuyor.

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