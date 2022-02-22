Gelinim Mutfakta 873. bölüm fragmanı yayında!

Tüm gelinler, Beyhan Hanımın son zamanlarda sürekli olarak gelini Yeşim'i bulması üzerine şaşkınlıklarını dile getiriyor. Yeşim de bu şaşkınlığı yaşadığını gelinlerin açıklamalarına ekliyor ve bu yüzden Beyhan Hanıma bir hediyesi olduğunu söylüyor. Beyhan Hanım hediyesini açtığında görenler büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar.



Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!