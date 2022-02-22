Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, 22 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 22 ŞUBAT PUAN DURUMU

Miyase: 14

Deniz: 14

Yeşim: 11

Hasret: 13

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI, KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde aynı puanı alan Deniz ve Miyase arasında kura çekimi yapıldı, kura sonucunda çeyrek altının sahibi Miyase oldu.