'En İyi Açık Oturum Programı' Tarafsız Bölge'nin oldu
Uluslararası Kristal Ödülleri, İstanbul Beşiktaş'taki törenle sahiplerini buldu. Ahmet Hakan'ın CNN TÜRK'te sunduğu Tarafsız Bölge programı, "En İyi Açık Oturum Programı" ödülünü kazandı.
17.02.2022 - 14:54 |
İş, medya, sanat ve spor dünyası buluştu. Uluslararası Kristal Ödül Töreni'nde en iyiler ödüllendirildi. CNN TÜRK'e bir ödül daha geldi.
İstanbul Beşiktaş'taki ödül töreninde, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı "En İyi Açık Oturum Programı" ödülüne layık görüldü. Ödülü Hakan adına CNN TÜRK Muhabiri Burçak Bozkuş aldı.
Kanal D Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol da en iyi kadın ana haber sunucusu ödülünü kazandı.