En Hamarat Benim haftanın birincisi kim oldu, bu hafta kim kazandı? 6 Mayıs En Hamarat Benim kazananı…

FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programında bugün kimin birinci olduğu merak ediliyor. Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine güvenen kişilerin başvurduğu En Hamarat Benim'de bu haftanın kazananı sorgulanıyor. Peki, En Hamarat Benim 6 Mayıs 2022 kazananı kim, kim birinci oldu? En Hamarat Benim 6 Mayıs 2022…

EN HAMARAT BENİM 6 MAYIS 2022 KAZANANI KİM?

En Hamarat Benim'de haftanın kazananı belli olmadı.

EN HAMARAT BENİM FORMATI

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacımız büyük ödülün sahibi olacak.