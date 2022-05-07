Doyasıya müzik, doyasıya eğlence 'Afara'da

Uğur Aslan, izleyicisinin karşısına kendine has yorumuyla seslendirdiği 'Gibi Gibi' şarkısıyla çıktı. Afara’nın dördüncü bölüm konukları; oyuncular Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve şarkıcı Murat Kekilli oldu.

Kahkaha tufanının yaşandığı Afara’da sohbet Uğur Aslan’ın ikram ettiği çaylarla başladı. Keyifli sohbetiyle programa renk katan Alican Yücesoy, “Oyunculuk beni serseri olmaktan kurtardı” açıklamasıyla geceye damga vurdu. Programın ilerleyen dakikalarında Doğu Demirkol’un, yakın arkadaşı Alican Yücesoy için çektiği videoda söylediği esprili açıklamaları stüdyoyu adeta kahkahaya boğdu. Geceye damga vuran bir diğer an ise Murat Kekilli’nin 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısını seslendirdiği dakikalarda yaşandı. Tüm seyirciler Murat Kekilli’nin sevilen şarkısına büyük bir coşku ile eşlik etti. Programın sonlarına doğru ise stüdyoya sürpriz bir şekilde getirilen tahta Hande Doğandemir oturdu. Uğur Aslan’ın Hande Doğandemir için hazırladığı taht oyunu sorduğu sorularla renkli anlara sahne oldu.

Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı Afara, her cuma gecesi canlı yayınla Kanal D’de.