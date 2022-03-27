Bu sezona damga vuran Yargı’ya 3 ayda 22 ödül!

Her pazar akşamı gerilimi ve heyecanı yüksek bir hikayeyi seyirciyle buluşturan Yargı, kısa sürede izleyenlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Birçok farklı kurum tarafından ödüllendirilerek başarılarına başarı katmaya devam eden Yargı dizisi ve ekibi, 3 ayda 22 ödül kazandı. En son Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden Galatasaray Üniversitesi’nin 16 yıldır düzenlendiği GSÜ EN Ödül Töreni’nde Yılın En İyi TV Dizisi ödülüne layık görülen dizi, başrol oyuncusu Pınar Deniz’in de Yılın En İyi Kadın Dizi-Film Oyuncusu seçilmesiyle geceden iki ödülle ayrıldı.

İşte Yargı’nın bugüne kadar aldığı ödüller;

İTÜ Sosyal Medya Ödülleri: En İyi Dizi (Yargı), En İyi Kadın Oyuncu (Pınar Deniz), En İyi Erkek Oyuncu (Kaan Urgancıoğlu)

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü Mavi Elma Ödülleri: Yılın Dizisi Ödülü (Yargı)

Engelsiz Yaşam Vakfı Ödül Töreni: En İyi TV Dizisi (Yargı), En İyi Kadın Oyuncu (Pınar Deniz), En İyi Erkek Oyuncu (Kaan Urgancıoğlu),

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 9. Tıp Öğrencileri Sempozyumu Pandeminin Enleri Ödül Töreni: Pandeminin En İyi Dizi Çifti (Kaan Urgancıoğlu & Pınar Deniz), Pandeminin En Başarılı Dizi Senaristi (Sema Ergenekon)

Uluslararası Kristal Ödülleri: Yılın En İyi Dizisi (Yargı), Yılın Çifti (Kaan Urgancıoğlu & Pınar Deniz) Yılın En İyi Yapım Şirketi (Ay Yapım)

2. Uluslararası Zirve Ödülleri: Yılın En İyi Drama Dizisi (Yargı), Yılın En İyi Kadın Oyuncusu (Pınar Deniz), Yılın En İyi Erkek Oyuncusu (Kaan Urgancıoğlu), Yılın En İyi Yönetmeni (Ali Bilgin), Yılın En İyi Senaristi (Sema Ergenekon), Yılın En İyi Yapım Şirketi (Ay Yapım), Yılın En İyi Erkek Yapımcısı (Kerem Çatay),

IEEE ODTÜ Ödülleri 2022 // Yılın En İyi Kadın Oyuncusu (Pınar Deniz)

Galatasaray Üniversitesi EN 2021 Ödül Töreni: Yılın En İyi TV Dizisi (Yargı), Yılın En İyi Kadın Dizi-Film Oyuncusu (Pınar Deniz)