GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TelevizyonBeyhan Hanım fenalaştı!
HaberlerTelevizyon Haberleri Beyhan Hanım fenalaştı!
ABONE OL

Beyhan Hanım fenalaştı!

Gelinim Mutfakta 884. Bölümde tadım ve puanlama sırasında fenalaştı!

10.03.2022 - 15:46 |
Beyhan Hanım fenalaştı!

Tadım ve puan verme sırası Beyhan Hanıma geldi. Beyhan Hanım, ilk tabağa güzel yorum yapıp 2 puan verdi. Tabak Yeşim'in olunca ortalık karıştı. Yeşim, haklı olarak beğendiği tabağa düşük puan vermesini eleştirince Beyhan Hanım ağlayarak stüdyoyu terk etti. Nursel Hanım ve Yeşim'in ısrarları sonrasında stüdyoya dönen Beyhan Hanım, yaşadığı strese fazla dayanamadı ve fenalaştı.

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hasret Vural ve Yeşim Öksüz aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kourtney Kardashian'dan tarihi karar!

    Kourtney Kardashian'dan tarihi karar!

    Murat Özer son yolculuğuna uğurlandı!

    Murat Özer son yolculuğuna uğurlandı!

    'Sarı Bıyık'tan canlı yayında Gerçek Kesit: Eşim gelmeden çekin gidin!

    'Sarı Bıyık'tan canlı yayında Gerçek Kesit: Eşim gelmeden çekin gidin!

    Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

    Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

    Sıradaki Haber