Beyhan Hanım fenalaştı!

Tadım ve puan verme sırası Beyhan Hanıma geldi. Beyhan Hanım, ilk tabağa güzel yorum yapıp 2 puan verdi. Tabak Yeşim'in olunca ortalık karıştı. Yeşim, haklı olarak beğendiği tabağa düşük puan vermesini eleştirince Beyhan Hanım ağlayarak stüdyoyu terk etti. Nursel Hanım ve Yeşim'in ısrarları sonrasında stüdyoya dönen Beyhan Hanım, yaşadığı strese fazla dayanamadı ve fenalaştı.

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hasret Vural ve Yeşim Öksüz aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

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