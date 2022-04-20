Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İbo Show konuğu Ankaralı Ayşe Dinçer’in şarkıları ve hayatı!
İbo Show konuklarından Ayşe Dinçer’in hayatı gündemdeki yerini aldı. Ankara rüzgarlarının eseceği İbo Show bu hafta Ayşe Dinçer dışında, Ankara Turgut ve Ankaralı Coşkun yer alacak. Peki, Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, çocuğu var mı? İşte Ankaralı Ayşe Dinçer’in şarkıları ve hayatı…
Ankara havalarıyla izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak İbo Show konuklarından biri de Ayşe Dinçer oldu. Ankara havaları ile tanınan şarkıcı kendi şarkılarını seslendirerek, kulakların basını silecek. Lisede başladığı müziğini birçok ödülle taçlandıran Ayşe Dinçer’in hayatı merak konusu oldu.
Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
1977 doğumlu olan Ayşe Dinçer "Ankaralı Ayşe" ismiyle ünlendi. Aslen Mersinli olan Dinçer "Artık Ankaralıyım" diyor.
Ayşe Dinçer’in hayatı
Mersin Gazi Lisesi mezunu olan Dinçer, liselerarası ses yarışmasında birincilik elde ederek sanat dünyasına adım atmıştır. Genç yaşlarda Mersin düğünlerinde şarkı söylemeye başlayan ünlü isim TRT Türk Halk Müziği yarışmasında Akdeniz bölge 1. Ve Türkiye 2. olmuştur.
2002 yılında Ankara'ya yerleşen Ayşe Dinçer, 6 yıl sonra İstanbul'a gelerek sahne almaya başladı. Türkiye'de ve Avrupa'da birçok konsere imza atan ünlü şarkıcı Ankara havalarının aranan isimlerinden biri.
AYŞE DİNÇER EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Ayşe Dinçer Emre Ergen ile evli.
AYŞE DİNÇER ŞARKILARI
Süründürdün Ağlattın
Mesut musun?
Senden Koca Olmazmış
Nakış Nakış
Kekliği Düz Ovada Avlarlar
Erik Dalı
Gönül Hırsızı
Ayşeler
Akşam Akşam
Özür Diliyorum Senden
Ayşem Konya Yolunda
Tombulum
Tımbırleydi
Benim Canım Askerde
Kaşlarını Eğdirirsin
Tü Tü Tü Maşallah