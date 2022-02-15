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'Arka Sokaklar' ailesi büyümeye devam ediyor

Kanal Dâ€™nin, her Cuma akÅŸamÄ± yeni bÃ¶lÃ¼mleri ile ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklarâ€™Ä±n oyuncu kadrosu bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor.

15.02.2022 - 09:55 |
'Arka Sokaklar' ailesi büyümeye devam ediyor

Dizinin geÃ§en hafta ekrana gelen 614â€™Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne oyuncu Cenk GÃ¼rpÄ±nar, Poyraz karakteriyle dahil olmuÅŸtu. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta yayÄ±nlanacak bÃ¶lÃ¼mlerine ise iki yeni oyuncu katÄ±lÄ±yor. Bahar BaÅŸar, hanÄ±m aÄŸa olan Handan karakterine hayat verirken, Fatih Serbest ise haksÄ±z yere hapis yatan bir mahkumu canlandÄ±racak.

YapÄ±mÄ±nÄ± Erler Film, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rker Ä°nanoÄŸluâ€™nun Ã¼stlendiÄŸi dizinin yÃ¶netmen koltuÄŸunda Orhan OÄŸuz otururken, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alÄ±yor.

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Arka Sokaklar ailesi bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor

Arka Sokaklar yeni bÃ¶lÃ¼mleri ile her Cuma akÅŸamÄ± Kanal Dâ€™de...

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