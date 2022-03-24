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TelevizyonArda ile Omuz Omuza 122. bölüm fragmanı yayında!
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Arda ile Omuz Omuza 122. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Tansel Öngel tarifi dinleyerek "Kıymalı Empanadas ve Chimichurri" yapmaya çalışacak.

24.03.2022 - 15:05 |
Arda ile Omuz Omuza 122. bölüm fragmanı yayında!

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, başarılı oyuncu Tansel Öngel'i konuk ediyor. Tansel Öngel, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Kıymalı Empanadas ve Chimichurri" yapmaya çalışacak.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!

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